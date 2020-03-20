Март 20th, 2020

Испанцы создали летающую смотровую вышку

Aster-T SCR

Испанская компания SCR представила привязной гексакоптер Aster-T, который можно использовать в качестве ретранслятора сигналов или своего рода летающей смотровой вышки. Как пишет Jane’s, инфракрасная камера аппарата способна обнаруживать людей на дальности до 940 метров, распознавать из на дальности до 240 метров и идентифицировать на расстоянии 120 метров.

Обеспечение непрерывного наблюдения за периметром военной базы — одна из основ ее безопасности. Для этого организуется система наблюдательных вышек и регулярные обходы периметра патрулями. Новый привязной дрон Aster-T, позволит устанавливать наблюдение быстрее времени, необходимого на сборку вышек.

Аппарат имеет максимальный взлетный вес 14 килограммов. Он способен нести полезную нагрузку массой до 4 килограммов. Aster-T соединяется с наземным блоком питания и управления массой 23 килограмма с помощью кабель-троса. Длина последнего позволяет аппарату подниматься на высоту до 100 метров.

Базовый вариант дрона оснащается инфракрасной и оптико-электронной камерами. Последняя позволяет обнаруживать людей на дальности 20 километров, распознавать — на 5 километрах и идентифицировать на дальности 3 километров.

В случае с наземной техникой, то инфракрасная камера обеспечивает ее обнаружение на расстоянии до 2,5 километров, распознавание — 600 метров, а идентификацию — 300 метров. SCR планирует предлагать новую разработку как военным, так и гражданским.