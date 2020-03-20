Март 20th, 2020

Инженеры предложили первое телепатическое устройство, устанавливаемое на голову

Арнав Капур получил студенческую премию Lemelson-MIT в размере $15 тыс. за разработку прототипа гарнитуры для беззвучной передачи команд. Он использует проверенную идею ларингофона, но на новом уровне – сенсоры считывают не вибрацию кожи или мышц, а электрические сигналы, которые проходят через управляющие ими нервы. Таким образом можно поддерживать беседу, не издавая ни звука.

В текущей форме гарнитура AlterEgo выглядит грубо, для коммерческого использования она не готова, тем более что разработчик находится на распутье. У Капура две приоритетных цели: помощь инвалидам и модернизация голосовых помощников. В первом случае это будет попыткой вернуть речь тем, кто ее утратил. Во втором – сделать виртуальных помощников глубоко персонализированными, чтобы их диалог с пользователем происходил в тайне от окружающих.

Когда человек хочет что-то сказать, в мозге формируется характерный сигнал, который по нервной системе передается на речевой аппарат. Это провоцирует изменения в электрическом поле вокруг нервов, на которые и реагирует сенсор. Не обязательно открывать рот, выдыхать воздух и производить колебания среды, система перехватывает сигнал до этого, после чего интерпретирует в команды. Обратная связь еще проще – AlterEgo отвечает владельцу через обычный наушник.

Сейчас Арнав Капур занят доработкой системы, в частности, оптимизацией системы распознавания речи. В мире достаточно много людей с еще ясным разумом, но уже дряхлым телом, которое ими почти не контролируется. Система, которая не имеет механических частей и принимает сигналы прямо из мозга, могла бы существенно облегчить им жизнь.