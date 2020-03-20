Март 20th, 2020

Еще две страны близки к дефолту

(Блумберг) — Облигации развивающихся стран пугающе быстро переходят в категорию проблемных на фоне укрепления доллара, усиливающего вероятность дефолтов по суверенным бумагам EM.

Доходности находящихся в обращении еврооблигаций 15 стран более чем на $100 миллиардов выше ставки казначейских бумаг США в среднем не менее чем на 1000 базисных пунктов. Для многих инвесторов такой спред служит признаком перехода бумаг в разряд проблемных. Причем речь даже не идет о Ливане, объявившем дефолт в этом месяце, или Аргентине, которая начала переговоры с держателями бондов о реструктуризации.

В начале года спреды в 1000 базисных пунктов были характерны только для облигаций Ливана, Аргентины, Замбии и Суринама. Но это было до того, как вспышка коронавируса и обвал цен на нефть дестабилизировали глобальные рынки, вызвав астрономический рост доллара.

Больше всего инвесторов беспокоят Эквадор и Замбия. Эквадор, доходность евробондов которого с погашением в марте 2022 года превышает 70%, в прошлом году сильно пострадал от массовых протестов. Падение нефтяных котировок и задержка в предоставлении траншей кредита Международного валютного фонда на $4,2 миллиарда лишь усиливают обеспокоенность инвесторов.

Замбию подкосило снижение цен на медь и засуха, вызвавшая перебои в подаче электроэнергии из-за снижения уровня воды в плотинах гидроэлектростанций. Многие инвесторы утверждают, что без помощи МВФ страна может объявить дефолт, хотя последние 12 месяцев правительство не выказывало желания обсуждать такой вариант развития событий. На этой неделе доходность бондов с погашением в сентябре 2022 года впервые превысила 50%.