Еще две страны близки к дефолту

(Блумберг) — Облигации развивающихся стран пугающе быстро переходят в категорию проблемных на фоне укрепления доллара, усиливающего вероятность дефолтов по суверенным бумагам EM.
Доходности находящихся в обращении еврооблигаций 15 стран более чем на $100 миллиардов выше ставки казначейских бумаг США в среднем не менее чем на 1000 базисных пунктов. Для многих инвесторов такой спред служит признаком перехода бумаг в разряд проблемных. Причем речь даже не идет о Ливане, объявившем дефолт в этом месяце, или Аргентине, которая начала переговоры с держателями бондов о реструктуризации.
В начале года спреды в 1000 базисных пунктов были характерны только для облигаций Ливана, Аргентины, Замбии и Суринама. Но это было до того, как вспышка коронавируса и обвал цен на нефть дестабилизировали глобальные рынки, вызвав астрономический рост доллара.
Больше всего инвесторов беспокоят Эквадор и Замбия. Эквадор, доходность евробондов которого с погашением в марте 2022 года превышает 70%, в прошлом году сильно пострадал от массовых протестов. Падение нефтяных котировок и задержка в предоставлении траншей кредита Международного валютного фонда на $4,2 миллиарда лишь усиливают обеспокоенность инвесторов.
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