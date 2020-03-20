Март 20th, 2020

Эпидемия коронавируса замедляется, человечество выживет — биофизик Майкл Левитт

Нобелевский лауреат Майкл Левитт, американо-британо-израильский биофизик, преподающий структурную биологию в Стэнфордском университете и проводящий большую часть своего времени в Тель-Авиве, неожиданно стал именем нарицательным в Китае, предлагая обществу успокоение во время пика эпидемии коронавируса Covid-19 в стране.

Левитт не нашел ни лечения, ни лекарства, а просто сделал то, что у него получается лучше всего: анализировал цифры. Статистика привела его к выводу, что, несмотря на мрачные прогнозы, распространение вируса будет остановлено. Успокаивающие послания, которые Левитт посылал своим друзьям в Китае, были переведены на китайский язык и передавались от человека к человеку, что сделало его популярным объектом для интервью в азиатской стране.

Его прогнозы оказались верными: с 7 февраля число новых случаев заболевания, регистрируемых каждый день, стало падать. Через неделю уровень смертности тоже начал падать. Возможно, он не специалист в области эпидемиологии, но Левитт разбирается в расчетах и статистике, сказал он «Calcalist» в телефонном интервью в начале этой недели. Изначально интервью планировалось провести в фешенебельном комплексе «Сарона» в Тель-Авиве, где в настоящее время проживает Левитт. Но после того, как он простудился – «не коронавирус», – в шутку заметил он, – интервью превратилось в телефонное. Несмотря на то, что он считает, что пандемия пройдет, Левитт подчеркивает, что поддерживает все меры безопасности, которые принимаются в настоящее время, и необходимость их соблюдения.

Левитт получил Нобелевскую премию по химии в 2013 году за «разработку многомасштабных моделей для сложных химических систем». Он никоим образом не собирался быть пророком, предсказывающим конец чумы; это случилось случайно. Его жена Шошан Брош – исследователь китайского искусства и куратор местных фотографов. Это означает, что пара делит свое время между США, Израилем и Китаем. Когда началась пандемия, Брош написала друзьям в Китае, чтобы поддержать их. «Когда они ответили нам, описав, насколько сложным было их положение, я решил более внимательно взглянуть на цифры в надежде прийти к какому-либо заключению», – объяснил Левитт. «Уровень заражения вирусом в провинции Хубэй увеличивался на 30% каждый день — это страшная статистика. Я не эксперт по гриппу, но я могу анализировать цифры, и это экспоненциальный рост». По его словам, при таких темпах весь мир должен был заразиться в течение 90 дней. Но затем тенденция изменилась.

Когда 1 февраля Левитт начал анализировать данные, в Хубэе было 1800 новых случаев каждый день, и в течение шести дней это число достигло 4700, сказал он. «А затем, 7 февраля, число новых случаев заражения начало линейно сокращаться и это сокращение не прекращалось. Неделю спустя то же самое произошло с числом погибших. Это резкое изменение кривой обозначило срединную точку и позволило лучше прогнозировать, когда закончится пандемия. Исходя из этого, я пришел к выводу, что ситуация во всем Китае улучшится в течение двух недель. И действительно, сейчас очень мало новых случаев заражения». Левитт сравнил ситуацию с банковскими процентами – если в первый день человек получает 30% -ую процентную ставку на свои сбережения, на следующий день – 29% и т. д.:«вы понимаете, что в конечном итоге вы не очень много заработаете».

Сообщения, переведенные его друзьями, быстро распространились по Китаю, и люди, желавшие убедиться, что он действительно написал приписываемую ему информацию, начали связываться с Левиттом. «Именно так я и понял, что мне нужно продолжать», – сказал он. «Я мог бы сказать «да, именно это я и сказал», и оставить все как есть». Каждый день различные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщают о новых цифрах. Левитт начал регулярно посылать отчеты своим китайским друзьям. По его словам, в связи с уменьшением числа случаев заражения и смертности вирус, вероятно, исчезнет из Китая к концу марта. Первоначально, по словам Левитта, каждый пациент с коронавирусом в Китае заражал в среднем 2,2 человека в день — это экспоненциальный рост, который может привести только к катастрофе. «Но потом темпы роста начали падать, и число новых ежедневных заражений сейчас близко к нулю». Он снова сравнил это с процентными ставками: «даже если процентная ставка продолжает падать, вы все равно зарабатываете. Сумма, которую вы вложили, не уменьшается, а медленнее растет. Когда речь идет о болезнях, это очень пугает людей, потому что они постоянно слышат о новых случаях каждый день. Но тот факт, что уровень заражения замедляется, означает, что конец пандемии близок».

По словам Левитта, для этого есть несколько причин. «В моделях экспоненциального роста вы предполагаете, что новые люди могут заражаться каждый день, потому что вы продолжаете встречать новых людей. Но, если учесть свой собственный круг общения, вы в основном каждый день встречаете одних и тех же людей. Вы можете встретить новых людей в общественном транспорте, но даже в автобусе через какое-то время большинство пассажиров будут либо инфицированы, либо невосприимчивы». Другая причина, по которой уровень инфицирования замедлился, связана с рекомендациями о физическом дистанцировании. «Теперь ты не обнимаешь каждого встречного на улице и избегаешь встречи лицом к лицу с простуженным человеком, как это было у нас», – заявил Левитт. «Чем больше вы придерживаетесь этого правила, тем больше вы можете контролировать инфекцию. Таким образом, в этих условиях носитель вируса будет заражать только 1,5 человека каждые три дня, и скорость заражения будет продолжать снижаться».

По словам Левитта, карантин имеет большое значение, но есть и другие факторы. «Мы знаем, что в Китае был почти полный карантин, люди выходили из дома только для того, чтобы сделать важные покупки, и избегали контактов с другими людьми. В Ухане, где было самое большое количество случаев заражения в провинции Хубэй, каждый имел шанс заразиться, но только 3% заразились», – пояснил он. «Даже на «Diamond Princess» (круизном корабле, пораженном вирусом), уровень заражения не превышал 20%». Основываясь на этой статистике, сказал Левитт, он пришел к выводу, что многие люди просто естественно невосприимчивы к вирусу.

Как подчеркнул Левитт, всплеск случаев в Италии вызывает беспокойство, но, по его оценкам, это является результатом более высокого процента пожилых людей среди итальянского населения, чем в Китае, Франции или Испании. «Кроме того, итальянская культура очень открытая, и итальянцы ведут очень насыщенную светскую жизнь. По этим причинам важно изолировать людей и не допускать контакта больных людей со здоровыми». По словам Левитта, Китай проделал большую работу и сумел получить полный контроль над вирусом. «В настоящее время меня больше всего беспокоит то, что США должны изолировать как можно больше людей, чтобы выиграть время для подготовки. В противном случае это может привести к ситуации, когда 20000 инфицированных людей одновременно попадут в ближайшие больницы, и система здравоохранения рухнет».

По словам Левитта, в настоящее время у Израиля нет достаточного количества случаев заболевания, чтобы предоставить данные, необходимые для проведения оценок, но из того, что он может сказать, Министерство Здравоохранения занимается пандемией правильным, позитивным образом. «Чем жестче будут приняты защитные меры, тем больше у них будет времени для подготовки к необходимому лечению и для разработки вакцины». Левитт избегает делать глобальные прогнозы. В Китае, по его словам, число новых случаев заражения скоро достигнет нуля, а Южная Корея уже преодолела срединную точку и уже может увидеть конец эпидемии. Относительно остального мира, это все еще трудно сказать, сказал он. «Это закончится, когда все больные будут встречаться только с теми, кого они уже заразили. Цель состоит в том, чтобы не достичь ситуации, которая случилась на круизном лайнере».

По словам Левитта, «Diamond Princess» была наихудшим вариантом развития событий. «Если вы сравните корабль со страной – мы говорим, что 250000 человек сгрудились на одном квадратном километре, который ужасно переполнен. Это в четыре раза больше, чем скученность в Гонконге. Это выглядит так, как если бы все население Израиля было втиснуто в 30 квадратных километров». Кроме того, по его словам, на корабле была центральная система кондиционирования и отопления, а также общая столовая. «Это чрезвычайно комфортные условия для вируса, и все же заразилось только 20%. Это много, но очень похоже на уровень заражения обычным гриппом».

По словам Левитта, большинству людей, умирающих от коронавируса, больше 70 лет. «Это известный факт, что грипп в основном убивает пожилых людей – около трех четвертей смертей от гриппа приходится на людей старше 65 лет». Проще говоря: «бывают годы, когда бушует грипп, как в США в 2017 году, когда смертность была в три раза выше обычного показателя. И все же мы не поддались панике. Вот моё послание: вы должны думать о коронавирусе, как о тяжелом гриппе. Он в четыре – восемь раз сильнее обычного гриппа, и все же большинство людей останутся здоровыми, а человечество выживет».

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