Март 20th, 2020

Эмили Ратаковски показала свое архивное фото 10-летней давности

Эмили Ратаковски, как и многие другие знаменитости, в период карантина решила навести порядок дома. Девушка начала разбирать старые фотоальбомы, где нашла много интересного. Один из кадров она показала в сети, порадовав поклонников редким фото из своей юности.

Модель и бизнесвумен, которой в этом году исполнится 29 лет, нашла снимок, где ей 17. Забавно, но более чем 10-летняя разница в возрасте никак не отразилась на внешности девушки. Те же пухлые губы, нежный овал лица, гладкая кожа, четко очерченные брови и выразительные глаза … Выглядит будущая звезда невероятно соблазнительно!

«Разбирая архив. Мне только исполнилось 17 », — написала Ратаковски. А поклонники в ответ засыпали знаменитую красавицу комплиментами, удивляясь, что она совершенно не изменилась. Некоторые фолловеры также выразили удивление, что губы Эмили такие же, как и сейчас.

Также Эмили днях показала фото еще более раннее, где также продемонстрировала, что ее красота — максимально натуральная. Она позирует еще совсем маленькой, задумчиво глядя в камеру. Длинные волосы она распустила по плечам, перебросив на одну сторону. Первым, что бросается в глаза на снимке — пухлые губы и черные глаза юной красавицы. «Настроение», — написала Ратаковски под фото.