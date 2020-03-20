Март 20th, 2020

Египетские археологи считают, что нашли следы более древних пирамид

Египетские археологи считают, что нашли следы более древних пирамид, чем пирамида Джосера, построенных по той же технологии. По их мнению, как пишет издание Аль Ахрам, возраст основ строений, обнаруженных южнее Долины Царей, может исчисляться 6000 тысячами лет, а размер сторон ступенчатых сооружений примерно имеет около 90 метров. Как минимум три основы обнаружено в районе Саккара, но на 20 километров южнее.

Сооружение определенно имело ступенчатый характер.

Напомним, что на сегодня ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения египетского фараона Джосера в ок. 2650 году до н. э. Ядро гробницы сложено из известняковых блоков. Размер пирамиды 125 метров × 115 метров, а высота — 62 метра. Архитектором пирамиды Джосера, согласно позднеегипетской традиции, считается высший сановник (чати) Джосера Имхотеп. Первоначально Имхотеп планировал создать обычную каменную мастабу (прямоугольную гробницу). Лишь в процессе строительства она превратилась в первую ступенчатую пирамиду. Смысл ступеней был, возможно, символический — по ним покойный фараон должен был подняться на небо.