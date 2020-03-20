Март 20th, 2020

Дженнифер Энистон рассказала, что у нее происходит в связи с коронавирусом

Дженнифер Энистон не осталась в стороне от эпидемии коронавируса, которая накрыла весь мир.

«Сейчас наступило безумное время. Но, помните, самое лучшее, что мы можем сейчас сделать, — это оставаться в курсе событий, сохранять спокойствие и самоизолироваться от общества, чтобы замедлить распространение вируса. Очень важно отнестись к этому серьезно и подумать не только о себе, но и о других людях. Если вы молоды и здоровы, помните, что самоизоляция создана не только для вашего блага, но и ради безопасности тех людей, которые находятся в группе риска. Нам нужно держаться вместе!» — написала актриса в соцсети.

Также Джен опубликовала фото медиков, уставших после смены, и поблагодарила их за работу.