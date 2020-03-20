 
 
Март 20th, 2020

Джастин и Хейли Биберы сбежали из США


© Instagram / Justin Bieber

Отечественные и западные звезды продолжают делиться различными публикациями в социальных сетях, которые связаны лишь с одной темой — коронавирус COVID-19. Сейчас в состоянии национального ЧП находятся США, и в связи с этой ситуацией Джастин и Хейли Биберы (Justin and Hailey Bieber) решили покинуть Штаты, отправившись в Канаду.

Сета Биберов решила не испытывать судьбу и отправиться в Онтарио, где находится один из домов Джастина. Безусловно, такой закрытый образ жизни абсолютно не подходит молодым людям, но они не отчаиваются и проводят время…. в TikTok! Так, в Сети появилось видео Биберов, на котором они танцуют под трек «Slidegang» by  Lil Jackie.

 

Отметим, что после публикации видео трек снова стал популярным среди пользователей социальных сетей!

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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