Джастин и Хейли Биберы сбежали из США

Отечественные и западные звезды продолжают делиться различными публикациями в социальных сетях, которые связаны лишь с одной темой — коронавирус COVID-19. Сейчас в состоянии национального ЧП находятся США, и в связи с этой ситуацией Джастин и Хейли Биберы (Justin and Hailey Bieber) решили покинуть Штаты, отправившись в Канаду.

Сета Биберов решила не испытывать судьбу и отправиться в Онтарио, где находится один из домов Джастина. Безусловно, такой закрытый образ жизни абсолютно не подходит молодым людям, но они не отчаиваются и проводят время…. в TikTok! Так, в Сети появилось видео Биберов, на котором они танцуют под трек «Slidegang» by Lil Jackie.

Отметим, что после публикации видео трек снова стал популярным среди пользователей социальных сетей!