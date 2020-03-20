Март 20th, 2020

«Дочки» западных банков сворачивают депозиты в долларах для россиян

Два крупных западных банка, «дочки» которых входят в перечень системно значимых кредитных организаций РФ, сворачивают работу с вкладами населения в долларах.

Практически одновременно с Райффайзенбанком о приостановке приема депозитов в американской валюте объявил Росбанк — «дочка» французской группы Societe Generale, входящая в топ-15 по России по объему актиувов и вкладов физлиц.

Как сообщают «Ведомости», Росбанк прекратил открытие и пролонгацию основных розничных вкладов в долларах, сохранив текущие счета в валюте.

Райффайзенбанк, напомним, в среду сообщил, что отменяет прием долларовых вкладов, сохраняя беспроцентные текущие счета в валюте с бесплатным обслуживанием.

Другие крупные банки резко опускают ставки. Совкомбанк с 19 марта снизил доходностью долларовых вкладов на 0,5 п. п. до 1,2%, «Хоум кредит» снизил ставку своего единственного долларового вклада «Доходный год в долларах США» с 0,5 до 0,1% годовых.

18 марта банк ВТБ уменьшил ставки по долларовым вкладам в рознице на 0,2-0,45 п. п. в зависимости от срока до 0,5% годовых. Днем ранее Ситибанк фактически обнулил ставки вкладов в долларах, теперь он платит вкладчикам не более 0,01% годовых.

Росбанк пересматривает ставки по вкладам в долларах, следуя глобальным экономическим трендам, объясняет его представитель: «3 марта ФРС снизила ставку на 0,5 п. п., а 15 марта — еще на 1 п. п. до 0-0,25% годовых. Как следствие, долларовые ставки по всему миру резко пошли вниз. Например, доходность 10-летних казначейских обязательств США обвалилась к историческому минимуму в 0,31% годовых». «Мы приняли решение пересмотреть ставки по вкладам в долларах вследствие снижения ставки ФРС», — вторит руководитель управления банковских продуктов, продуктов казначейства и партнерских проектов Ситибанка Дмитрий Емелин. Валютные вклады превращаются в головную боль для ЦБ и финансовых властей России на фоне рекордной за 5 лет девальвации рубля, который потерял 22% с начала года и показал худший результат среди всех валют мира.

Из 30 трлн рублей депозитов населения в рублях хранится около 80% — 24 трлн на 1 февраля. «Если часть экономических агентов решит конвертировать свои сбережения в валюту и/или изымать их со счетов, то это будет представлять серьезную угрозу», — говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

С начала 2019 года россияне отнесли на валютные вклады 8,2 млрд долларов, увеличив их общий объем до 96,1 млрд долларов.