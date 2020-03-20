Март 20th, 2020

Черные археологи погибли в индейском городе Мачу Пикчу от неизвестной болезни

Группа черных археологов погибла в индейском городе Мачу Пикчу от неизвестной болезни. Минимум шесть человек первоначально попали в больницу в столице Перу Лиме и вскорости умерли от лихорадки, возникшей вов реям раскопок одной из гробниц на вершине горы, возле древнего города.

Врачи пока не могут диагностировать заболевание, но на всякий случай изолировали трупы искателей сокровищ, до момента вскрытия. Как пишет местная газета, по симптомам болезнь была похоже на тропическую лихорадку с температурой порядка 40 градусов, которая держалась несколько дней. Затем черные археологи один за лругим умерли от остановки сердца.

Ма́чу-Пи́кчу (кечуа: Machu Piсchu, в переводе — «старая гора») — город древней Америки, находящийся на территории современного Перу, в 6 километрах от посёлка Агуас-Кальентес, на вершине горного хребта на высоте 2400 метров над уровнем моря, господствуя над долиной реки Урубамбы. В 2007 году удостоен звания Нового чуда света. Город был заброшен еще в раннем средневековье.

Также Мачу-Пикчу часто называют «город в руинах» или «город среди облаков», также иногда называют «потерянным городом инков». Сходный с Мачу Пикчу высокогорный город Чокекирао просуществовал гораздо дольше, до 1570-х годов.