Март 20th, 2020

Брюс Уиллис весело отпраздновал 65-летие с семьей

Известный голливудский актер Брюс Уиллис, 19 марта, праздновавл свое 65-летие.

Однако из-за объявленного в США карантин праздновать юбилей звезда должен был дома в компании жены Эммы Хемминг и дочерей — 7-летней Мейбл Рей, и 5-летней Эвелин Пенн.

Так, именно его жена в Instagran-Stories и опубликовала забавное видео, на котором именинник в шортах развлекается с дочками, играя с ними в мяч.

«Наши ночные игры с алюминиевым мячом», — написала Хемминг на снимке и добавила хэштег «карантин».

Также супруга актера опубликовала совместный снимок с мужем, которым поздравила его с днем рождения.

Заметим, Брюс Уиллис и модель Эмма Хемминг поженились весной 2009 года и воспитывают двух дочерей.