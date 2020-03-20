Бритни Спирс показала чем занимается во время коронавируса

Многие знаменитости ушли на карантин из-за пандемии коронавируса и теперь не выходят из дома. 38-летняя Бритни Спирс это правило нарушила и показала, как тренируется на пляже. Правда, в ее оправдание можно сказать, что делала она это в полном одиночестве и не контактировала с посторонними людьми.

Стараюсь продолжать оставаться здоровой и дышать чистым воздухом, когда могу. И мне не повредит, если в процессе этого я получу золотисто-бронзовый загар,

— прокомментировала она.

Спирс рассказала, что занималась йогой на пляже, а затем станцевала на посту для спасателей.

Там никого не было, поэтому я сделала несколько движений. Я также практиковала йогу на пляже. Йога — это форма молитвы. То, что всем нам нужно прямо сейчас. Будьте на позитиве и оставайтесь добрыми людьми,

— призвала звезда.

Впечатлился тренировкой Спирс и ее танцами больше всего ее возлюбленный Сэм Асгари, который отметил, что спасательный пост скоро станет культовым.