Аналитики — цены на нефть опустятся до $12 за баррель, когда Саудовская Аравия увеличит поставки с апреля

Саудовская Аравия планирует резко увеличить объем мировых поставок сырой нефти, начиная с 1 апреля, и для этих целей зафрахтовала 15 крупнотоннажных танкеров, сообщил в сегодняшнем интервью Bloomberg TV глава консалтинговой компании FGE Ферейдун Фешараки.

Эксперт полагает, что во втором квартале мировые запасы нефти могут расти на 5 млн б/д. При таких темпах, запасы которые возникнут за 2-3 месяца, смогут быть израсходованы за 8-9 месяцев, а если запасы будут расти с такой скоростью на протяжении 8-9 месяцев, то на их последующее уничтожение уйдут 1.5-2 года.

Ключевой вопрос заключается в том, есть ли в мире достаточное количество свободных нефтехранилищ, готовых принять дополнительные объемы черного золота, отмечает эксперт.