 
 
Март 20th, 2020

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Сегодня, 20 марта отмечается Международный день счастья. Он был учрежден в июне 2012 году ООН для того, чтобы поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством, которое объединяет людей с разных уголков мира.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Почему именно 20 марта? Потому что это день весеннего равноденствия. Практически во всем мире сегодняшний день равен ночи. День равен ночи практически во всем мире, и в ООН посчитали, что это символ равенства всех жителей планеты, имеющих одинаковые права на счастье.

Перед вами подборка, в которой собрано два десятка радостных моментов.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, в связи с чем учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan).

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index).

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Явление счастья изучается такими науками как философия, этика, психология, а также богословием. Физиологи изучают счастье в тесной связи с так называемыми «гормонами счастья» — эндорфинами, серотонином и дофамином.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

На протяжении тысячелетий понятие счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. И, конечно, каждый человек, идущий по жизни со всеми ее радостями и заботами, обязательно постигает в пути свое неповторимое маленькое Большое Счастье.

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Category: Мир, Новости ﻿
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