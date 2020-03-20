Март 20th, 2020

20 марта весь мир отмечает Международный день счастья

Сегодня, 20 марта отмечается Международный день счастья. Он был учрежден в июне 2012 году ООН для того, чтобы поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством, которое объединяет людей с разных уголков мира.

Почему именно 20 марта? Потому что это день весеннего равноденствия. Практически во всем мире сегодняшний день равен ночи. День равен ночи практически во всем мире, и в ООН посчитали, что это символ равенства всех жителей планеты, имеющих одинаковые права на счастье.

Перед вами подборка, в которой собрано два десятка радостных моментов.

В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты.

Также, по мнению учредителей Дня, сегодняшний праздник призван показать, что счастье является одной из основных целей человечества, в связи с чем учредители призывают все страны направить усилия на улучшение благосостояния каждого человека.

Учредив Международный день счастья, ООН также стремится обратить внимание мировой общественности на то, что экономическое развитие должно быть сбалансированным, равноправным и всеохватывающим. Результатом осуществления такой модели развития станет устойчивый экономический рост в странах с последующим снижением уровня нищеты.

Кроме этого, ООН утверждает, что для достижения глобального состояния счастья на планете необходимо поддерживать экономический рост социальными и экологическими программами.

Интересно, что инициатива учреждения Международного дня счастья поступила из небольшой горной страны — Бутана (Bhutan).

Считается, что жители Королевства Бутан являются самыми счастливыми людьми в мире — чемпионами по коэффициенту Валового Национального Счастья (Gross National Happiness Index), которым измеряется национальное благосостояние граждан.

Кстати, само понятие коэффициента Валового Национального Счастья было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из понятий неофициальной государственной философии страны.

Также для отражения благосостояния людей и состояния окружающей среды в разных странах мира в июле 2006 года был введен Международный индекс счастья (Happy Planet Index).

Явление счастья изучается такими науками как философия, этика, психология, а также богословием. Физиологи изучают счастье в тесной связи с так называемыми «гормонами счастья» — эндорфинами, серотонином и дофамином.

На протяжении тысячелетий понятие счастья предоставляет широчайший простор для творчества поэтам, художникам, музыкантам, артистам. И, конечно, каждый человек, идущий по жизни со всеми ее радостями и заботами, обязательно постигает в пути свое неповторимое маленькое Большое Счастье.