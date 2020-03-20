Март 20th, 2020

Джамала рассказала, как коронавирус повлиял на ее беременность

Популярная украинская певица Джамала, которая ждет второго ребенка, призналась, изменила привычный образ жизни в связи с пандемией коронавируса. Так, по словам Джамалы, она думает только о хорошем и, конечно, моет руки. Однако этого правила звезда придерживалась и до вспышки коронавируса.

«Заряжаю себя позитивом. Да, я мою руки. Это нормально, я до этого делала это каждый раз. Я часто встречаюсь с людьми. У меня жизнь», — говорит Джа.

На 11 апреля у артистки предназначен концерт в Киеве, который пройдет в клубном формате «для своих», и за него Джамала волнуется.

«Сейчас у нас карантин. Но он длится до 3-го. Концерт у меня 11-го. И, мне кажется, я так намечтала, что это будет праздник для всех, кто был дома», — делится звезда.

Певица также признается, что сейчас ждет не только ребенка. На свет вот-вот появятся новые композиции, создание которых Джамала не ожидала сама от себя.

«Хочется писать, и, мне кажется, что плодотворный период беременности — когда ты действительно постоянно хочешь о чем-то сказать. Не буду раскрывать сейчас, но есть песни, которые действительно неожиданные именно для меня», — заинтриговала артистка.

«Мне кажется, что я даже не считаю сейчас недели, так даже получилось. Минусы второй беременности — не хватает времени. Если в первую — и йога тебе, и бассейн, и все, и я сама себе … А здесь не хватает, потому что даже я делаю зарядку и привлекаю Эмира к этому, но не хватает времени делать какие-то упражнения «, — признается артистка.