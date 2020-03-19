Март 19th, 2020

Звезда сериала «Игра престолов» устроил дебош на борту самолета

Во время полета из Канады в Великобританию в бизнес-классе, Шон Бин со своей женой Эшли Мур устроили скандал на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.

По словам пассажиров, актер, известный ролью Эддарда Старка из «Игры престолов», и его спутница, неоднократно воспользовались услугами бесплатного бара лайнера авиакомпании British Airways.

«Шон и его жена пили вино с того момента, как поднялись на борт», - уточнил очевидец.

В дальнейшем, между парой разгорелся скандал на глазах у всех пассажиров.

«Ссора обострилась, когда Эшли неожиданно протянула руку и вылила полную, большой стакан белого вина на колени Шона. Ей было смешно, и он сорвался. Это заставило Шона вскочить и закричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал», - процитировало издание слова инсайдера.

Представители авиакомпании отметили, что экипаж не стал вызывать полицию, учитывая звездный статус пассажиров.