Звезда сериала «Игра престолов» устроил дебош на борту самолета

Во время полета из Канады в Великобританию в бизнес-классе, Шон Бин со своей женой Эшли Мур устроили скандал на борту самолета. Об этом сообщает The Sun.
По словам пассажиров, актер, известный ролью Эддарда Старка из «Игры престолов», и его спутница, неоднократно воспользовались услугами бесплатного бара лайнера авиакомпании British Airways.
«Шон и его жена пили вино с того момента, как поднялись на борт», - уточнил очевидец.
В дальнейшем, между парой разгорелся скандал на глазах у всех пассажиров.
«Ссора обострилась, когда Эшли неожиданно протянула руку и вылила полную, большой стакан белого вина на колени Шона. Ей было смешно, и он сорвался. Это заставило Шона вскочить и закричать. В этот момент он в ярости швырнул в нее свой бокал», - процитировало издание слова инсайдера.
Представители авиакомпании отметили, что экипаж не стал вызывать полицию, учитывая звездный статус пассажиров.
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