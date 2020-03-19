Март 19th, 2020

Вселенский Патриарх Варфоломей распорядился прекратить проводить службы

Вселенский патриарх Варфоломей благословил прекратить все церковные службы и религиозные мероприятия в подчиненных ему епархиях до конца марта из-за эпидемии коронавируса.

В заявлении Вселенской патриархии сказано, что по состоянию на среду, 18 марта, все церковные престолы получили «церковное решение и приказ прекратить все религиозные службы, мероприятия и церемонии до конца марта, кроме личной молитвы христиан в храмах».

При этом монахам Вселенской патриархии разрешено проводить церковные службы, но без участия паломников. Вечером 18 марта появилось видеообращение патриарха Варфоломея к верующим.

Вселенский патриарх поблагодарил всех, кто самоотверженно борется с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. Он отметил, что груз ответственности, который они несут на своих плечах, требует сотрудничества. Варфоломей призвал верующих терпеливо относиться к ограничениям, введенным властями для предотвращения распространения коронавируса. «Наше освобождение от этой беды полностью зависит от нашего сотрудничества», — добавил он.

Вселенский патриарх опроверг мнение, что радикальные меры по сдерживанию пандемии подрывают основы христианской веры. Однако на карту поставлено не веру, а человеческая жизнь, подчеркнул он.

«Наша вера прочно укоренилась в нашей культуре. Наша вера — живая, и нет никаких исключительных обстоятельств, которые могут ограничить или подавить ее. Что должно быть ограничено и подавлено в этих чрезвычайных обстоятельствах, то это собрание и большие скопления людей. Останемся в наших домах . Будем осторожными и защитим окружающих. И там, из наших домов, укрепленных силой нашей духовного единства, пусть каждый из нас молится за все человечество «, — сказал патриарх.

Он выразил уверенность, что ученым удастся обезвредить коронавирус.

«Мы пройдем этот период, как путешествие по пустыне, чтобы достичь Земли Обетованной, где наука, милостью Божьей, победит этот вирус. Мы уверены, что благодаря нашим молитвам наука действительно победит. Поэтому нам полезно оставаться едиными в духе, продолжая борьбу покаяния и святости. Мы видим, как наши соседи страдают от последствий вируса, тогда как другие уже упали и отошли от нас. Наша Церковь надеется и молится за исцеление больных, за души умерших и за мужество и силу для семей пострадавших. Это испытание тоже пройдет. Облака очистятся, а Солнце праведности устранит смертельный эффект вируса. Но наша жизнь изменится навсегда. Это испытание дает нам возможность измениться к лучшему. В направлении установления любви и солидарности.

Будьте мужественными! И пусть Бог будет с нами! »- завершил обращение к верующим Вселенский патриарх Варфоломей.

17 марта Синод Православной церкви Украины согласился ограничить присутствие людей на богослужениях на период карантина. Как временная крайняя мера священникам рекомендуют прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них принимали участие не более 10 человек. Разрешаются богослужение под открытым небом возле храмов за соблюдение правил численности одновременно присутствующих и «социальной дистанции». Также Церковь согласилась изменить способ подачи причастия, позволив подавать его в любое время, «как это делают для больных и в смертельной опасности».