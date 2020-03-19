Март 19th, 2020

Врачи рассказали о смертельных опасностях зеленого чая





Врачи рассказали о смертельных опасностях зеленого чая — в частности злоупотребление этим напитком может привести к серьезным заболеваниям органов и нервной системы.

Зеленый чай возглавляет едва ли не все рейтинги самых полезных продуктов, которые и от токсинов очистят, и фигуру подправят, и сил прибавят, и настроения повысят. Однако эксперты предупреждают, что даже с этим, бесспорно, полезным продуктом стоит быть очень осторожным, пишут «Дни».



Медики соглашаются – напиток и правда, является отличным средством для бодрости, очищения организма и даже косвенно способствует похудению. В зеленом чае содержатся антиоксиданты, которые замедляют процесс старения, мешает свободным радикалам повреждать клетки и предотвращает воспаление сосудов.



«Бесконтрольно употреблять зеленый чай литрами – скорее вредно и опасно, чем полезно. Одной-двух чашек в день более чем достаточно. А в больших количествах напиток препятствует усвоению фолиевой кислоты, потому категорически не рекомендован беременным женщинам и тем, кто пытается забеременеть», — говорит диетолог.



Кроме того, некоторые исследования связывают злоупотребление зеленым чаем с повышением риска развития болезни печени и почек. Естественно, только если пить его в большом количестве.