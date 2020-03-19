Март 19th, 2020

Власти Киева обещают организовать развозку до мест работы медицинским работникам и работникам правоохранительных органов

Власти Киева обещают организовать подвоз к местам работы сотрудников медицинских учреждений и правоохранительных органов.

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев.

В общем гражданам советуют остаться дома. Работать в штатном режиме должны только сотрудники, работа которых сегодня особенно важна: медики, работники правоохранительных органов и работники предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

«Мы должны все четко понимать уровень опасности, ведь мы видим, каких масштабов достигла пандемия в других странах. И требование остаться дома — это не прихоть власти, а способ сохранить жизнь и здоровье людей. И это должны понимать и работодатели, и владельцы бизнеса. Мы сейчас обязаны соблюдать карантин, перевести работников в режим дистанционной работы », — сказал Пантелеев.

Он напомнил о правилах, которых следует придерживаться:

Не выходите из дома без необходимости, ограничьте социальные контакты. Если возникла насущная необходимость выйти на улицу — наденьте маску, соблюдайте дистанцию ​​с другими людьми по меньшей мере на 1,5 метра. Мойте руки, проветривайте помещение, термически обрабатывайте продукты.

Тем, кто почувствовал симптомы простуды или ОРВИ, следует немедленно связаться по телефону с семейным врачом и следовать его рекомендациям. В столице работает круглосуточная горячая линия «Совет врача по телефону»: 15-83 со стационарного (бесплатно) и 044-235-01-01 — с мобильного.