В российском городе издали указ о массовом захоронении трупов во время эпидемии

Мэр Камышлова (Свердловская область) Алексей Половников спровоцировал панику в городе, опубликовав проект постановления о комиссии по срочным захоронении в условиях чрезвычайной ситуации или войны. Документ был опубликован на сайте городской администрации.

В документе предлагается созвать комиссию из главврача местной больницы, руководителей ЗАГСа, ОВД, представителей Роспотребнадзора и других ведомств. Он также описывает порядок захоронения тел погибших. Там, например, идёт речь о братских могилах, о порядке дезинфекции трупов и их транспортировки, а также об источниках финансирования.

Издание 66.ru пишет, что никто из представителей властей не прокомментировал причины появления такого документа. Когда на публикацию обратили внимание СМИ, документ удалили с сайта администрации, она сохранилась в кэше Google. По данным журналистов, эта новость вызвала панику среди местных жителей.