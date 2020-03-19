В обратном направлении: беженцы ринулись из Италии в Африку и Бангладеш

Местные СМИ сообщают об исходе мигрантов из северной Италии – вместе с исходом тех, кто жил на юге, а учился или работал на севере. Страх перед Covid-19 направляет потоки людей на последние самолеты и паромы из Италии.

Тысячи “беженцев” покидают Италию в эти дни из страха перед коронавирусом. Консульства государств, в которых мигранты, предположительно подвергались преследованиям берутся штурмом, и люди заняты поисками последних билетов в Лагос и Дакку.

Этот феномен легко отслеживается с так называемыми “регулярными” или законными мигрантами – работающими по контракту и официально зарегистрированными властями. Консульства многих стран в Италии, в буквальном смысле слова, взяты штурмом.

Дипломатические представительства Марокко, Египта, Нигерии и Бангладеш сообщают о том, что множество их граждан покидают Италию. Для сотен людей речь идет о реальной гонке против времени. Несколько правительств отменили полеты и закрыли границы, и потому покинуть Италию стало практически невозможно.

Например, Албания отменила все морское и воздушное сообщение с Италией. В реальности тысячи албанцев в Бари и Бриндизи штурмуют последние паромы, предназначенные только для эвакуации граждан страны.

Румыния, сотни тысяч граждан которой работают в Италии, ввела обязательные медицинские проверки и карантин для всех, прибывающих из Ломбардии и Венето.

Граждане Бангладеш в Италии судорожно ищут последние билеты в Дубаи – единственное место, из которого они потом могут последовать в Дакку. Fly Emirates все еще летает из Рима – но все знают, что и эти полеты скорое прекратятся.

Нет мест и на самолетах, летящих в Касабланку и Каир. Паникующие марокканцы и египтяне стоят в очередях в посольства своих стран в Риме, и требуют найти для них решения транспортировки на родину.

На границе с Словений блокированы два автобуса с гражданами Украины. Правительство в Любляне требует, чтобы они отправились назад – после того, как граница с Италией была закрыта. Власти в Киеве сейчас пытаются найти вариант создания “воздушного моста” для эвакуации своих граждан из Италии.

Все вышеописанное касается “законных” мигрантов. В Италии, кроме них, находится около полумиллиона незаконных мигрантов. Им некуда идти, нет консульства, в котором они могут просить помощи, и правительства , которое организует воздушный мост – но они знают, что настала пора возвращаться назад.

По данным итальянских НГО, десятки тысяч незаконных мигрантов запаслись продуктами и деньгами – но этого хватит на несколько недель. Без возможностей заработка и подработки проблема этих людей в “красной зоне” станет еще более очевидной.

https://postskriptum.org/2020/03/16/return-2/2/