Март 19th, 2020

В ближайшие дни рубль обвалится до 115 за доллар США

Если текущие цены на нефть — 20-25 долларов за баррель российского сорта Urals — сохранятся, курс доллара может подняться до 115 рублей, прогнозируют аналитики Райффайзенбанка.

Обвальное снижение рубля на Московской бирже, подбросившее доллар выше 80 рублей, а евро почти до 90 рублей и вызвавшее приостановку торгов вечером в среду и при полном отсутствии продавцов валюты, не является избыточным и отражает обесценение нефти, говорится в обзоре банка «Скорость ослабления рубля заставила ЦБ РФ действовать».

В результате развала соглашения ОПЕК+ происходит увеличение предложения саудовской нефти сорта Arabia Light (до 2-3 млн барр. в сутки) по «бросовым» ценам — на 10,25 доллара ниже Brent, напоминают аналитики.

Саудовские поставки вытесняют с рынка более сернистую нефть российского сорта Urals в условиях общего падения спроса на энергоносители. При этом даже предоставление дисконта 10-15% не встречает спрос: по данным Reuters, на этой неделе шесть тендеров на Urals, которые проводили крупнейшие нефтетрейдеры от Glencore и Trafigura до «дочек» Shell и BP, не нашли ни одного покупателя.

В результате «может сложится такая ситуация, при которой вслед за ценой упадет и объем экспорта российской нефти или российским компаниям придется предоставлять более существенный дисконт, сопоставимый с арабским предложением», констатирует Райффайзенбанк.

Это еще больше ударит по валютному рынку, который уже испытывает дефицит нефтедолларовой выручки. Накануне скорость ослабления рубля (+5 рублей за доллар в день) достигла масштабов декабря 2014 года. На торгах в четверг существенно укрепиться рубль не смог: на 16.28 мск сделки с расчетом завтра проходят по 80,2275 рубля за доллар и 86,81 рубля за евро.

Нефть Brent торгуется по 25,93 доллара за баррель, прибавляя 4,4% относительно закрытия торгов в среду.

Скорость обесценения рубля напугала как участников рынка, так, по всей видимости, и ЦБ, констатирует Райффайзенбанк: возникла угроза, что при текущих низких рублевых ставках начнется бегство из рублевых активов. Один из способов его не допустить — это установить такой уровень процентных, который бы компенсировал от обесценения рубля за последние 12 месяцев.

Но пока ЦБ, похоже, решил действовать иначе. С четверга, 19 марта, регулятор начал дополнительные продажи валюты на бирже из ФНБ, покрывая ее дефицит и поддерживая рубль. Операции осуществляются только если Urals падает ниже 25 долларов. Накануне, напомним, ее котировки опускались до 18,6 доллара за бочку.

«По нашим оценкам, общий объем валюты, который ЦБ РФ может продать в дополнение к бюджетному правилу, составляет 30-35 млрд долларов (в зависимости от курса). В сумме с исполнением бюджетного правила ЦБ РФ может за год продать валюту на 52-63 млрд долларов», — пишут аналитики Райффайзенбанка.

В негативном сценарии, если нефть останется в диапазоне 20-25 долларов в течение следующих 12 месяцев, этой валюты не хватит, чтобы укрепить рубль, считают они: интервенции ЦБ лишь позволят «удержать курс в пределах 90-115 рублей за доллар».

При этом давление на рубль может усилиться, если реализуется риск «существенного падения объемов экспорта нефти Urals и/или роста дисконта Urals к Brent», говорится обзоре.