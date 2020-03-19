Март 19th, 2020

Ушла из жизни дизайнер Нателла Надеждина.

18 марта умерла знаменитая украинская модельер и владелица торговой марки Нателла Надеждина. Женщина долгое время боролась с онкологией,но сил не хватило.

«Мы всегда думаем о том, как несправедлива жизнь, когда этот мир покидают лучшие из лучших… Она была невероятной – сильной, трудолюбивой и очень талантливой.

Она шила платья, которые лечили, меняли судьбы, вселяли уверенность, украшали и радовали, путешествовали по миру и были символом женственности. Она одевала всех девочек в счастье! Сегодня она ушла… Боролась вовсю, но болезнь оказалась сильнее и победила»-пишут о Нателле в СМИ.

Похороны дизайнера состоятся в эту пятницу, 20 марта, на Байковом кладбище. Подруга дизайнера Ксения Литвинова попросила всех надеть на траурную церемонию одежду от NADEZDINA и соблюдать правила карантина.

«Очень прошу всех, кто придет, одеть ее платье, и пусть это будет не черный цвет. Она просила всем одеться в светлое и яркое. Пусть жизнь и ее дело продолжаются. И не забудьте про маски (карантин)», – написала Ксения Литвинова.