Март 19th, 2020

Ученые успешно подключили бионический глаз к мозгу слепой женщины

Устройство позволило пациентке видеть мир в виде рисунка из светящихся точек. Разрешение было низким, однако этого оказалось достаточно, чтобы различать буквы и людей. Вслед за первой пациенткой бионический глаз получат еще пять добровольцев, страдающих от слепоты.

Бернадета Гомес потеряла зрение 16 лет назад. Однако новые технологии вернули ей возможность видеть — хотя бы на время. Женщина, историю которой рассказывает MIT Technology Review, стала участником эксперимента по созданию бионического глаза.

Необычное устройство было разработано испанским нейроинженером Эдуардо Фернандесом, сотрудником Университета Мигеля Эрнандеса. Оно состоит из нескольких частей. Первая из них — очки, оснащенные камерой. Сигналы от нее идут к компьютеру, где преобразуются в электрические импульсы и отправляются по кабелю к специальному порту. Порт внедряется в заднюю часть черепа и взаимодействует с имплантом в зрительной коре головного мозга. Таким образом, бионический глаз позволяет слепым людям видеть, минуя их собственные глаза.

Бернадета Гомес тестировала устройство в течение шести месяцев. На протяжении этого срока она четыре раза в неделю посещала лабораторию, чтобы оценить качество зрения и общее самочувствие. По словам Бернадеты, она видела мир в низком разрешении, в виде светящихся точек. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы идентифицировать буквы и людей, а также играть в простую компьютерную игру, напоминающую Pac-Man.

По окончании эксперимента исследователи из команды Фернандеса удалили имплант из мозга Бернадеты. Теперь им предстоят более масштабные испытания. Например, нужно протестировать технологии, которые позволят избежать разрушения имплантов в организме. В ближайшие годы «бионический глаз» получат еще пять человек, страдающих от потери зрения.