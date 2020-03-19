Март 19th, 2020

Ученые нашли курицу, которой 67 миллионов лет

Ученые нашли курицу, которой 67 миллионов лет — одной такой курицей можно было бы накормить несколько семей, ведь она была огромной. Ее вес оценочно мог составлять до 50 килограмм.

Ученые нашли самые древние останки окаменелой курицы. Asteriornis maastrichtensis жила примерно 67 млн лет назад — в то же время, когда существовало большинство известных науке динозавров. Об этом говорится в исследовании ученых из Кембриджского университета, опубликованном в журнале Nature.

В ходе раскопок в известняковом карьере, расположенном недалеко от границы между Бельгией и Нидерландами, исследователям удалось обнаружить почти полный череп древней птицы, жившей примерно за миллион лет до падения метеорита, который уничтожил всех крупных динозавров.

Детальный анализ окаменелости показал, что животное сочетало в себе многие черты современных куриц и уткообразных. Это натолкнуло ученых на мысль, что вид, к которому относилась птица, мог являться последним общим предком современных кур и уток.

Исследователи отмечают, что птица — древнейший предок современных пернатых, найденный в Северном полушарии. Используя рентгеновские снимки с высоким разрешением, ученые установили возраст останков — по предварительным данным, им около 66,7 млн лет.

Новый вид получил название Asteriornis maastrichtensis в честь греческой богини Астерии.

«Мы подумали, что это подходящее название для существа, жившего незадолго до удара мелового астероида. В греческой мифологии Астерия превращается в перепела, и мы считаем, что Астерьернис была близка к общему предку, который сегодня включает перепелов, а также кур и уток»

Дэниел Ксепка, ведущий автор исследования