Март 19th, 2020

У входа в Кремль был задержан «руководитель страны»

Мужчина, пытавшийся попасть в Кремль, был задержан полицейскими в самом сердце столицы. Как ни пытался дебошир убедить стражей правопорядка, что уже три года руководит страной, они все равно вызвали ему наряд «скорой».

Как стало известно, инцидент произошел утром 19 марта на одной из улиц возле входа в Кремль. Полицейские, патрулирующие территорию, обратили внимание на молодого человека, который вел себя весьма странно. Гражданин был очень возбужден, кричал, что ему срочно надо в Кремль, он идет управлять страной.

Мужчина был доставлен в отдел полиции, где поведал сотрудникам, что уже целых три года находится у руля государства. В кармане куртки у него был обнаружен складной нож. Парень также пригрозил, что полицейским придется ответить за его задержание. Стражи правопорядка были вынуждены вызвать «скорую».

Приехавшие медики доставили мужчину в одну из психиатрических больниц столицы.