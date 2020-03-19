У Бреда Питта роман с молодой актрисой.

Бред Питт находится под пристальным вниманием поклонников еще с момента расставания с Анджелиной Джоли. И,естественно,ему не удалось долго скрывать свою новую пассию Алию Шокат,звезду сериала «Задержка в развитии».
Актеры ходят на свидания с сентября 2019 года. Однако в последнее время их встречи участились. Более того, окружение Питта утверждает, что никто даже близко не представляет, насколько Брэд и Алия близки. Тем не менее, на публике они делают вид, что между ними просто очень хорошие отношения.
Питт считает Шокат самой интересной женщиной, которую он когда-либо встречал в Лос-Анджелесе. Однако пока его устраивает флирт. Опыт неудачных отношений делает его сдержанным.
«Он действительно влюблен в нее. Но не хочет торопить события. Вы не представляете, сколько времени они проводят вместе!» — сообщают близкие звезды.
Такие новости огорчают поклонников Дженнифер Энистон. Многие надеялись, что Брэд и звезда «Друзей» вновь сойдутся после их теплой встречи на SAG Awards. Бывшие супруги даже ходили на несколько свиданий, но Питт считает, что Алия всё же ему больше близка по духу.
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