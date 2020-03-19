Март 19th, 2020

Трамп объявил себя президентом военного времени

В условиях глобальной эпидемии коронавируса COVID-19 глава США Дональд Трамп заявил, что он не кто иной, как «президент военного времени».

По словам главы государства, для сдерживания вируса ему придется привести в действие закон об оборонном производстве. Документ дает Белому дому право влиять на гражданскую экономику.

По информации The Associated Press, три ведущих автоконцерна страны: Ford, Fiat Chrysler и General Motors согласовали закрытие всех своих производств в США. Временная мера отразится на 150 тыс. работников; сколько она будет действовать, не уточняется.

В Европе, которой в марте перешел от Китая статус «очага» инфекции, опасаются, что последствия эпидемии будут очень серьезными. Как заявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, коронавирус потребовал от жителей страны крупнейшей солидарности со Второй мировой войны.

Политик считает, что в дальнейшем ситуация только ухудшится, но призвала немцев не паниковать. Меркель также заверила, что дефицита продуктов и предметов первой необходимости в торговых точках не возникнет.

Британия тем временем закрывает все до единой школы. О новой мере по борьбе с коронавирусом объявил глава правительства Борис Джонсон.