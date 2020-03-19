США потратят $1,3 триллиона на помощь экономике от коронавируса

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу не исключил, что американским властям потребуется свыше 1,3 трлн долларов на программу смягчения последствий распространения коронавируса в США. С таким заявлением он выступил в среду в интервью телеканалу Fox News.

«Мы запросили пакет мер на сумму 1,3 триллиона долларов. Если нам потребуется больше, то мы запросим больше, — указал Кадлоу. Оплачивать пакет американскому бюджету придется за счет наращивания долга. Но «во времена кризисов или войн не стоит беспокоиться о заимствованиях», считает Кадлоу. По его словам, американская экономика достаточно сильна, чтобы власти имели возможность «заимствовать средства» ради помощи «бизнесу и населению».

Ранее федеральное правительство подготовило пакет мер, призванных простимулировать американскую экономику на время кризиса, вызванного последствиями коронавируса. Как отмечает Bloomberg, из пакета помощи 50 млрд долларов ориентированы на поддержку американских авиакомпаний, 150 млрд долларов — на кредитование под гарантии государства других секторов, несущих крупные убытки из-за последствий коронавируса, 300 млрд долларов — на поддержку малых и средних частных предприятий.

На прошлой неделе Палата представителей Конгресса одобрила инициативу, в рамках которой будут выделены средства на оплату отпусков по болезни, страхование на случай безработицы, бесплатное проведение обследований на выявление коронавируса. В понедельник конгрессмены внесли в данный законопроект «технические поправки», которые, по сути, сократили выделение средств на отпуска по болезни. Их в среду одобрил Сенат, после чего подпись должен поставить президент США Дональд Трамп. Ранее американская администрация уже получила от Конгресса 8,3 млрд долларов для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения в стране превысило 7,3 тыс., умерли по меньшей мере 115 человек.