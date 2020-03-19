США объявили о планах купить почти миллиард баррелей нефти в госрезерв

«Давайте пойдем и купим. Заполним резерв», — цитирует министра Bloomberg.
«По цене в 22 доллара за WTI мы сможем наполнять резервы 10 лет. Мы энергетически независимы, но очевидно, что при нынешних ценах у нас будут вопросы с производство энергоносителей», — добавил он.
Минэнерго Штатов в четверг объявило, что Трамп авторизовал закупку на 77 миллионов баррелей, которая заполнит резерв до отказа.
Возможно, США планируют скупать контракты с отсрочкой поставки у локальных добытчиков, снабжая их наличностью в условиях низких цен. План по закупке нефти включен в программу поддержки экономики общим объемом 1,2 трлн долларов, которая будет включать прямые выплаты населению на сумму 500 млрд долларов.
По данным IHS Markit, только в первом полугодии избыточное предложение на рынке нефти может составить от 800 млн до 1,3 млрд баррелей.
«Такого превышения предложения над спросом на мировом рынке нефти никогда не было, — констатирует вице-президент IHS Markit Джим Буркхард. — До сих пор самое значительное превышение предложения над спросом в течение 6 месяцев составляло 360 млн баррелей. То, что может произойти, превышает этот уровень вдвое».
Leave a Reply