Март 19th, 2020

Скандального Панина отказались пускать в самолет.

42-летний Алексей Панин не смог вернуться в столицу России из-за своего некорректного поведения. Сейчас он находится на Маврикии.

Инцидент произошел перед вылетом. Панин устроил скандал в пассажирском лайнере, после чего его сняли с рейса. Представители компании назвали его «проблемным пассажиром».

Днем ранее Алексей также не смог улететь домой. В аэропорту с него взяли обещание, что на борту обойдется без происшествий, и лишь тогда переоформили билеты. В связи с пандемией коронавируса ввели ограничения на перелеты, поэтому возвращение актера на родину под вопросом.

Во время отдыха Алексей публиковал провокационные кадры. На одном из снимков он предстал в алом бикини, которое одолжил у своей девушки.

Затем актер решил вовсе раздеться, предусмотрительно закрасив на фото интимные места. Некоторые фанаты отнеслись к поступкам Панина с юмором, но многие осудили его за чрезмерный эпатаж.

Ранее Алексей рассказал, что вместе с бывшей супругой устраивал оргии у себя дома. Он заявил, что собирается уехать из России.