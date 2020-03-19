Март 19th, 2020

Шарлиз Терон отказалась от самоизоляции.

Шарлиз Терон не поддается панике по поводу коронавируса и стремиться вести обычный образ жизни ни в чем себя не ущемляя.

Шарлиз,вместе со своим семилетним сыном,была замечена на парковке торгового центра в Беверли-Хилз.

Шарлиз сама управляла автомобилем. Она приехала за покупками с сыном Джексоном. Мальчик считает себя девочкой и одевается соответственно. На этот раз он выбрал темный джемпер и яркие фиолетовые шорты. Образ мальчика довершили повязка на волосах, крошечные золотые серьги и яркие кроссовки.

Шарлиз выглядела потрясающе в своем спортивном ансамбле в стиле total black. Облегающие черные леггинсы подчеркнули ее длинные стройные ноги. Компанию им составили простенький джемпер и стеганая куртка. Образ довершили бейсболка и кроссовки Nike. Актриса предстала без макияжа

Помимо семилетнего Джексона, Шарлиз воспитывает трехлетнюю дочь Огаст. Оба ее ребенка — приемные. Звезда снисходительно относится к решению трансгендерного сына. «Я думала, что она мальчик. Пока она не посмотрела на меня в три года и не сказала: „Я не мальчик!“ Так вот. У меня есть две красивые дочери, которых я, как и любой родитель, хочу защитить и видеть их процветание. Они родились такими, какие они есть. Где именно они оба окажутся, когда вырастут, и кем они хотят быть, не мне решать», —говорит Шарлиз.