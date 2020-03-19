Март 19th, 2020

Сенаторы США усиливают давление на С.Аравию и Россию из-за ценовой войны на нефтяном рынке

Американские сенаторы в среду усилили давление на Саудовскую Аравию и Россию в попытке остановить ценовую войну, которая обвалила мировые цены на нефть.

Сенаторы провели переговоры с послом Саудовской Аравии в США, а также призвали президента Дональда Трампа ввести эмбарго на нефть из России и Саудовской Аравии.

Цены на нефть в среду рухнули до 18-летнего минимума на фоне ужесточения ограничений по всему миру для борьбы с пандемией коронавируса, снижающих глобальный спрос на топливо.

Война за долю на рынке нефти между Россией и Саудовской Аравией, развязанная после развала сделки ОПЕК+, усилила падение цен. Кроме того, некоторые американские законодатели обвинили Россию и Саудовскую Аравию в том, что они хотят нанести удар по американским производителям сланцевой нефти, которые имеют более высокие производственные затраты.