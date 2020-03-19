 
 
Март 19th, 2020

Самая красивая женщина в мире Белла Хадид разделась ради коронавируса

Белла Хадид

Белла Хадид
Фото: @bellahadid

Признанная самой красивой женщиной в мире супермодель Белла Хадид поделилась серией черно-белых откровенных фото. Снимки появились в ее Instagram-аккаунте.

На них Хадид позирует в майке, оголившей низ груди, и приспущенных брюках, черном пиджаке на голое тело и черных высоких трусах, а также длинном распахнутом жакете с классическими брюками клеш. Под жакетом также нет одежды, только украшения на шее.

«Меняю наряды для прекрасного дня самоизоляции на диване», — пошутила супермодель.

До этого Хадид публиковала откровенные снимки в зеркале, в подписи к которым отмечала, что находится на карантине из-за пандемии коронавируса уже несколько дней. «Будь в безопасности, уважай других, будь осторожен», — писала она.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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