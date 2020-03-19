Март 19th, 2020

Российский рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на нефть стал второй самой волатильной валютой мира по отношению к доллару США.

Как сообщает Bloomberg, первое место занял мексиканский песо, который с начала года снизился по отношению к доллару на 21%. Российский рубль в то же время упал на 20,5%. Примерно столько же (20,4%) потерял колумбийский песо.

С начала марта рубль упал по отношению к доллару на 15%, а российские рублевые облигации показали третий худший показатель среди 25 развивающихся рынков, отслеживаемых Bloomberg.

18 марта курс российской валюты на торгах Московской биржи впервые с февраля 2016 года упал ниже 80 рублей за доллар, достигнув отметки 80,87 рубля (+5,43 рубля к уровню предыдущих торгов). Курс евро на торгах вырос на 5,42 рубля до 88,32 рубля.