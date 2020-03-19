Март 19th, 2020

Принцесса Беатрис отменяет официальный прием в Букингемском дворце перед свадьбой из-за пандемии

На протяжении последних недель массово переносятся громкие события. Пандемия коронавируса сказалась и на свадебной церемонии внуки королевы Елизаветы II, принцессы Беатрис. Молодым придется отменить официальный прием в Букингемском дворце.

Как сообщает издание Daily Mail, королевская семья вносит существенные коррективы в запланированное торжество. Так, свадьба последней незамужней внучки Ее Величества должна была отличаться от привычных брачных церемоний, однако последние события превратили его из торжественного приема в скромное мероприятие.

31-летняя принцесса Беатрис и 36-летний Эдоардо Мапелло Моцци планировали дать супружеские обеты 29 мая в Королевской часовне Сент-Джеймсском дворца. Впоследствии молодые планировали собрать гостей на частном банкете в садах Букингемского дворца. Однако влюбленные приняли решение отказаться от проведения официального приема.

Инсайдеры сообщают, что Беатрис и Эдоардо до сих пор размышляют над тем, как быть со свадьбой из-за вспышки коронавируса. Сейчас пара решила не отменять церемонию, а только уменьшить количество приглашенных гостей до 150 человек и сыграть скромное личное празднования.

«Пара учла рекомендации правительства Великобритании … Запланированный ранее прием в саду Букингемского дворца не состоятся. Сейчас пара думает над тем, чтобы устроить свадебную церемонию в небольшом кругу родственников и друзей», — сообщили представители окружения молодых.

Стоит отметить, ранее причиной для переноса торжества могло стать то, что итальянское правительство приняло решение закрыть государство на карантин и ограничить передвижение по стране. Так, родственники жениха не смогли бы присутствовать на свадьбе. Хотя сам Эдоардо вырос и родился в Англии, он имеет двойное гражданство — его родня проживает в городе Бергамо, что к северу от Милана.