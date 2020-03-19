Март 19th, 2020

Президент США Дональд Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп взял на себя чрезвычайные полномочия для мобилизации промышленности на борьбу с коронавирусом.

Решение было принято на фоне усиления негативных последствий от пандемии, когда крупные американские автопроизводители заявили, что они закрывают заводы в Северной Америке.

Назвав себя «президентом военного времени», Трамп воспользовался Законом об оборонном производстве 1950 года, чтобы иметь возможность направлять промышленность на восполнение дефицита повязок для лица, аппаратов искусственной вентиляции легких и других изделий, в то время как больницы готовятся к наплыву пациентов.

Закон, принятый в годы Корейской войны, наделяет президента чрезвычайными полномочиями, позволяющими принуждать предприятия расширять производство и выпускать жизненно необходимые материалы.

В последний раз он использовался после урагана в Пуэрто-Рико в 2017 году для ускорения заключения контрактов на поставку продовольствия и других предметов первой необходимости.

«Это – война», – сказал Трамп, сравнив борьбу с коронавирусом с мерами, которые принимались во время Второй мировой войны, и предупредил о предстоящих общенациональных жертвах.

Между тем губернатор Калифорнии предупредил о возможности введения военного положения.

Мэр Нью-Йорка заявил, что 8,6 миллиона жителей города должны подготовиться к тому, что им могут запретить покидать свои дома.

Бюро переписи США приостановило полевые операции на две недели вскоре после начала подсчета населения страны, который проводится раз в десять лет.

В связи с тем, что все больше американцев теряют работу из-за того, что значительная часть экономики страны может остановиться, Трамп также заявил, что министерство жилищного хозяйства и городского развития временно запретит лишать людей права пользоваться социальным жильем и выселять из него.

План Трампа по оказанию финансовой помощи американцам предполагает выплату 500 миллиардов долларов двумя частями в ближайшие два месяца. Точные суммы выплат пока не определены, но они будут зависеть от дохода и размера семьи.

Компании Ford, General Motors и Fiat Chrysler, а также Honda и Toyota объявили о закрытии своих заводов в США, Канаде и Мексике. Закрытие заводов одной только «Большой тройки» Детройта приведет к простою около 150 тысяч рабочих, которые получат не только пособия по безработице, но и дополнительные выплаты от компаний.

На заводе General Motors по сборке пикапов во Флинте, штат Мичиган, у рабочих возникли опасения с тех пор, как вирус появился в США, говорит Томми Воликов, отец двух маленьких дочерей.

«Больше всего я боялся, что именно я могу принести болезнь домой, где находятся мои дети», – сказал он.

В США зарегистрировано более 7700 случаев коронавируса и по меньшей мере 138 летальных исходов. Около половины из них приходится на штат Вашингтон, где умерли десятки жителей дома престарелых в пригороде Сиэтла.

Но ученые не сомневаются в том, что истинное число инфицированных выше, чем сообщается, из-за того, что многие легкие случаи не распознаются или не учитываются, а также из-за отставания в крупномасштабной диагностике в США.