 
 
Март 19th, 2020

Популярные газированные напитки опасны — ученые объяснили как они убивают


Популярные газированные напитки опасны — ученые объяснили как они убивают. Институт здоровья в Глазго опубликовал исследовательский отчет о вреде газированных напитков, которые вызывают не только диабет и рак поджелудочной, но и слабоумие. Как оказалось их необходимо максимально ограничить.

Употребление сладких газированных напитков может привести к ухудшению памяти, а также уменьшению объема головного мозга.

По словам исследователей, любители газированных напитков подвержены инсультам и деменции.

Ученые отмечают, что наиболее опасна для здоровья диетическая содовая, в составе которой содержатся сахарозаменители. Именно они влияют кардинальным образом на мозг и желудок. Также опасно и употребление напитков в лимонной кислотой.

Category: Мир, Наука, Новости ﻿
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