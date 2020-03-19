Март 19th, 2020

Популярные газированные напитки опасны — ученые объяснили как они убивают



Популярные газированные напитки опасны — ученые объяснили как они убивают. Институт здоровья в Глазго опубликовал исследовательский отчет о вреде газированных напитков, которые вызывают не только диабет и рак поджелудочной, но и слабоумие. Как оказалось их необходимо максимально ограничить.



Употребление сладких газированных напитков может привести к ухудшению памяти, а также уменьшению объема головного мозга.



По словам исследователей, любители газированных напитков подвержены инсультам и деменции.



Ученые отмечают, что наиболее опасна для здоровья диетическая содовая, в составе которой содержатся сахарозаменители. Именно они влияют кардинальным образом на мозг и желудок. Также опасно и употребление напитков в лимонной кислотой.