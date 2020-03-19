Пограничники задержали «водолаза», который переправлял в Румынию медицинские маски

На Закарпатье пограничники отдела «Деловое» Мукачевского отряда задержали «водолаза», который переправлял в Румынию медицинские маски. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Сообщается, что во время патрулирования украинско-румынского участка границы, пролегающего по реке Тиса, военнослужащие заметили мужчину в гидрокостюме, который как раз выходил из воды.

Проигнорировав законные требования наряда, злоумышленник попытался скрыться, однако пограничники, осуществив предупредительный выстрел, догнали и задержали нарушителя.

Никаких документов мужчина при себе не имел, однако сообщил, что является гражданином Украины. Также правонарушитель признался, что переправлял в соседнюю Румынию медицинские маски.

Для выяснения всех обстоятельств правонарушения, а также для составления админппротоколу по ч.1 ст.204-1 и 185.10 КоАП задержанного доставили в пограничное подразделение. Материалы дела были направлены в суд. Сегодня Раховский райсуд назначил 29-летнему жителю города Рахов административное наказание в виде 10 суток ареста.