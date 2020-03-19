Март 19th, 2020

Подбираем диван для офиса

Важный параметр при выборе офисного дивана – его габаритность. Мягкая мебель должна вписаться в общий интерьер максимально гармонично, подчеркнуть пространственные достоинства, скрыть недостатки, не занимая при этом лишнее рабочее пространство, которое может задействоваться с пользой для коллектива. Онлайн-каталоги широко известного мебельного магазина в сети https://ddn.ua/divany.html удовлетворят запросы самого требовательного покупателя. В этом шопе можно подобрать выигрышные модели, не только подходящие для домашней среды, но и для офисной, которая очень требовательная к запросам современности.

Качество мебели – залог успеха кампании

Офисный диван должен быть максимально качественным, а это напрямую зависит от практичности обивочного материала, легкости в уходе, ведь рабочая мебель требует более регулярной чистки, нежели домашняя. Лучше руководствоваться сертификатами качества, которые есть в каждом уважающем себя магазине, также выбирать изделия проверенных ведущих производителей. Тогда и стоимость будет разумная и качество самого дивана высоким.

Деревянный или металлический каркас?

Конечно же, деревянный материал для каркаса считается более надежным и привлекательным. Однако стоит учитывать и другие факторы, так как стоимость, личные предпочтения, соответствие дизайнерскому решению в интерьере. Металлическая основа является более бюджетной, нежели деревянная, но уступает по красоте, прочности, эффектности. Так представительно и роскошно в интерьере, как дерево, не смотрится ни одно основание из другого материала.

Что касается наружной обивки…

Натуральная кожа отличается дороговизной, но не требует особого ухода, не деформируясь со временем, выдерживая множественные повреждения. Но не для всех такой натуральный материал будет по карману, некоторым покажется слишком строгим. Тогда в качестве альтернативного решения подойдут варианты обивок из других тканей.

Среди самых актуальных мягкий, вызывающий приятные ощущения, шенилл. Гобелен отличается высокой плотностью и низкой стоимостью. Жаккард подойдет в интерьер офиса, где узорчатая ткань будет выглядеть уместной, например, приемная какого-нибудь салона красоты или выставки современного искусства. Главное, чем должна отличаться обивка, это устойчивость к загрязнениям и водо-, грязеотталкивающие свойства.

Что внутри?

Важно выбрать качественное наполнение для офисного мягкого изделия, дабы диван не проседал, не деформировался, быстро возвращаясь после использования в первоначальный вид. Внутренности диванов бывают поролоновыми, латексными, пружинными.