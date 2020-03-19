Март 19th, 2020 Пара трансгендерных мужчин решила совершить обратный переход



Пара трансгендерных мужчин решила совершить обратный переход. Теперь они снова идентифицируют себя как девушки. Но как часто такое случается?



Исследования показывают, что большинство людей, которые совершают переход, не желают вернуться к полу, приписанному при рождении. Но после того как двое трансгендеров встретились и влюбились, их личная гендерная история приняла неожиданный оборот.



«Я всегда чувствовала, что у нас особая история любви. У нас особые тела и особая связь, основанная на нашем физическом опыте», — говорит Элли. Элли 21 год, она бельгийка. Ее возлюбленной Неле 24 года, она из Германии. Обе девушки поначалу принимали тестостерон, чтобы выглядеть более маскулинно, и им обеим удалили грудь во время операции по двойной мастэктомии. Недавно они совершили обратный транс-переход и снова живут как женщины — согласно полу, приписанному при рождении.



«Я очень рада, что не сделала гистерэктомию [операцию по удалению матки], — размышляет Неле. — Это значит, что я могу перестать принимать гормоны, и мое тело снова станет женским».



В прошлом году обе девушки приняли решение прекратить тестостероновую заместительную терапию и снова использовать местоимения женского пола «она» и «ее» применительно к себе. Шаг за шагом их собственный эстроген снова стал феминизировать их тела. Их лица смягчились, формы стали более округлыми. Но годы приема тестостерона имели один необратимый эффект.



«Я очень рада видеть изменения», — говорит Элли.



«Мой голос никогда не вернется, — говорит Неле. — Раньше я очень любила петь, а теперь я петь не могу, потому что у меня голос теперь очень монотонный, он функционирует совсем по-другому. Когда я звоню кому-то по телефону, меня воспринимают как мужчину». Ученые зафиксировали резкий рост активности на Солнце

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