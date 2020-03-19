Март 19th, 2020

Оксана Самойлова приняла блудного Джигана обратно.

Супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, выступающего под псевдонимом Джиган, приняла мужа обратно домой. Несколько недель назад у рэпера случился наркотический срыв, после чего он отправился в реабилитационную клинику.

Недавно ставший отцом в четвертый раз Джиган уже опубликовал в Instagram подтверждение того, что он активно налаживает отношения с женой, Оксаной Самойловой. Семья вместе отдыхает после воссоединения.

Помимо срыва Джигану есть еще за что оправдываться перед Самойловой. Недруг певца рэпер Гуф недавно опубликовал в соцсетях видео, на кадрах которого Джиган очень фривольно ведет себя в стрип-клубе рядом с полуобнаженной танцовщицей.

Оксана могла из-за этого выгнать рэпера из дома, после чего с большой вероятностью с ним и случился нервный срыв. Джиган вернулся к старым вредным привычкам, сбрил фирменную бороду и даже брови