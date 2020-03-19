Нефть готовится обвалиться к 15 долларам за баррель — в России это вызовет коллапс

Российские нефтяные компании, в том числе государственные, которые лоббировали выход из сделки ОПЕК+ с Саудовской Аравией, и «в страшном сне не могли представить», что будут продавать нефть по 25 долларов за баррель и ниже.Об этом в интервью телеканалу РБК заявил в четверг вице-президент ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

По его словам, демонстративный выход России из соглашения, когда по мировой экономике ударил коронавирус, и последовавшее решение Саудовской Аравии резко нарастить добычу и продавать свою нефть на 10 долларов дешевле Brent, привели к «шоку».

«Если бы сделка с ОПЕК была, то «сегодня цена была бы 50 плюс/минус», считает Федун, теперь же цена барреля может опуститься до 15-20 долларов. Такой сценарий с нефтяными компаниями не обсуждался и «не просчитывался», говорит он.

«Никаких экономических просчетов участия или неучастия в ОПЕК сделано не было. Те оценки, которые мы делаем, говорят о том, что в самой негативной ситуации в этой сделки оказываются две страны — это Россия и Саудовская Аравия. И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее. То есть это будет война на истощение», — предупреждает Федун.

Даже при ценах в 60 долларов за бочку все нефтяные компании обращались в министерство финансов с просьбой получить для новых месторождений льготы, поскольку при существующем налоговом режиме невозможно наращивать добычу, напоминает он.

«А как собираются наращивать даже с льготами при цене нефти 25-28, я не представляю, — удивляется топ-менеджер. — Если цены на нефть останутся в диапазоне не выше 35 долларов, то, начиная с 2022-2023 года, добыча в России начнет сокращаться».

Проиграют в нефтяной войне и Москва, и Эр-Рияд, а в выигрыше останутся Китай, а также США, где самое большое потребление нефти и где в наибольшей степени бензин и дизельное топливо привязаны к нефтяным ценам. считает Федун: «По нашим расчетам, доходы населения США вырастут на 6% в результате этой войны, поскольку цена на нефть упадет. Выиграет Китай — примерно на 2% у них вырастут доходы населения, на такую же сумму вырастут доходы населения в Индии и в Европе».

Несмотря на сланцевый бум, США остаются нетто-импортером нефти, напоминает Федун: они закупают на мировом рынке 3-4 млн баррелей в день, и теперь смогут делать это существенно дешевле.

Потери в сланцевой добыче будут, но отрасль можно только «ранить», а не убить, предупреждает топ-менеджер. «Законодательство Америки отличается от нашего, у них так называемый Charter 11, когда компания садится по закону о банкротстве под эту 11-ю статью, она списывает все долги, у нее меняется собственник, но она продолжает работать. Это не наше банкротство: с приставами, остановкой, замораживанием счетов и т.д. Там совсем по-другому работает система», — напоминает он.

Кроме того, значительная часть сланцевой добычи контролируется крупными компаниями, которые обладают большим запасом прочности, а ее падение будет не быстрым, потому что 60% всей нефти захеджировано по цене 50 баррель за баррель.

Оплачивать геополитический маневр Кремля придется россиянам. «У нас, к сожалению, или к счастью, цены на бензин защищены демпфером, население не страдает от роста цен, но ничего и не получает от их падения. А курс рубля, к сожалению, вы видите сейчас на бирже, он будет падать, и никаких внятных причин для того, чтобы он не падал дальше, нет, поэтому, скорее всего, жизненные доходы упадут», — предупредил Федун.