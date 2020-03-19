Март 19th, 2020

Найден простой способ снизить риск рака простаты





Регулярные тренировки позволяют мужчинам гораздо уменьшить вероятность развития опухолей предстательной железы. Исследование показало, что к этим нагрузкам можно отнести даже садоводство.

Очередное исследование подтвердило пользу физических нагрузок для здоровья человека. Доказано, что регулярные тренировки сокращают вероятность мужчин столкнуться с опухолями простаты на 51%, пишет The Daily Mail.



Регулярные тренировки, в которые можно включить садоводство или пешую ходьбу, дают более масштабное защитное действие, чем это ранее считалось. Такой вывод исследователи из Университета Бристоля сделали на основе наблюдений за здоровьем 140 248 мужчин, у которых они отслеживали различия ДНК.





Рак предстательной железы – симптомы

трудности при мочеиспускании;

частые позывы к мочеиспусканию;

боль и жжение;

наличие крови в моче;

боль в спине, бедре или тазу.

Выводы ученых

Наблюдения показали, что эффект генов небольшой, а значит, именно физическая активность является способом предотвращения развития рака простаты. Значительные преимущества были у физических нагрузок, они позволяли противостоять таким общеизвестным факторам риска, как семейная история рака простаты и наследственность.



Физическая активность снижает риск простаты на 51%



Ученые рекомендуют поддерживать уровень активности у мужчин возле максимума. Впрочем, речь не идет об интенсивной активности или командных видах спорта, нужно лишь больше двигаться.



Отметим, что в Великобритании, где проводились исследования, каждый шестой мужчина в течение своей жизни столкнется с опухолями предстательной железы.