Март 19th, 2020

Наличие старшего брата увеличивает вероятность родиться геем — ученые

Ученые подтвердили правомерность использования нового метода американской исследовательницы Татьяны Ховановой, который позволяет оценивать влияние «эффекта старшего брата» на гомосексуальность мужчин. Простой математический анализ позволяет разделить влияние на гомосексуальность наличия старшего брата и размера семьи в целом. Метаанализ десяти исследований с помощью нового подхода показал, что наличие одного старшего брата увеличивает вероятность родиться геем на 38 процентов, а число младших братьев не связано с гомосексуальностью. Метод Ховановой, вероятно, нельзя использовать для того, чтобы оценивать связь наличия сыновей-геев и общего числа детей у женщин. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.

«Эффект старшего брата» заключается в том, что мужчины, у которых есть старшие братья, с большей вероятностью становятся гомосексуалами. Возможное объяснение этого феномена — иммунологическое: плод в утробе матери выделят специфичные мужские антигены, в том числе с поверхности нейронов, и они попадают в кровеносную систему матери. Иммунитет реагирует на чужеродные частицы и создает антитела. Во время следующей беременности эти антитела связываются с «мужскими» молекулами на поверхности нейронов и не дают тем развиваться. В результате вырастает вероятность, что человека потом будут привлекать мужчины, а не женщины. Эту гипотезу проверяли только в одном исследовании, но результаты подтвердили ее.

Еще одно явление, связанное с гомосексуальностью — матери геев рожают больше детей. Это объясняют гипотезой уравновешивающего отбора. Дело в том, что гомосексуалы производят гораздо меньше потомков, чем гетеросексуальные мужчины. Если сложить это с предположением, что гомосексуальность частично наследуется, то получится, что число геев в популяции должно неуклонно снижаться. В таком случае, если те же гены, которые связаны с гомосексуальностью, увеличивают плодовитость женщин, баланс восстанавливался бы.

Сложность исследования этих двух явлений заключается в том, что они тесно взаимосвязаны. У сыновей женщин, которые рожают много детей, больше старших братьев. И наоборот, то, что у гея есть братья, влияет на анализ количества детей их матери. Чтобы преодолеть эти ограничения, Татьяна Хованова (Tanya Khovanova) из Массачусетского технологического института разработала простой математический метод. Она сравнивала три разные величны: вероятность того, что единственный ребенок в семье окажется геем (p11); что первый (p12) или второй (p22) из двух мальчиков в семье будут гомосексуалами. Таким образом, если p12> p11, то матери геев склонны рожать больше детей. А если p22> p12, то наличие старшего брата увеличивает вероятность мужчины родиться гомосексуалом.

У метода Ховановой есть свои ограничения: во-первых, она анализировала только семьи, в которых один или два сына. Из-за этого значительная часть популяции оставалась вне выборки. Во-вторых, интересно, применимы ли полученные результаты к третьему и последующим мальчикам в семье.

Чтобы расширить применение метода Ховановой и проверить его правомочность, Рэй Бланшар (Ray Blanchard) из Университета Торонто и его коллеги провели метаанализ данных из десяти исследований, которые включали в себя 5390 человек суммарно. Ученые посчитали, какой процент данных теряется при выборе только семей с одним или двумя сыновьями и проверили, влияет ли объем неучтенных данных на результат анализа.

При выборе семей с одним и двумя сыновьями от 12 до 68 процентов популяции были исключены из анализа. Объем неучтенных данных не повлиял на корреляцию между наличием старших братьев и вероятностью быть геем.

Наличие одного старшего брата на 38 процентов увеличивало вероятность мужчины родиться геем (p = 0,0008). Это число, которое вычислили методом Ховановой, совпадало с оценками других исследований. Следовательно, подход можно применять и для дальнейших анализов, в том числе семей с несколькими детьми.

Авторы работы не обнаружили влияния наличия гея на размер семьи, даже при анализе данных той работы, в которой такой эффект был отмечен. В других исследованиях эта зависимость была как положительной, так и отрицательной или нейтральной. Однако количество не попавших в выборку для метода Ховановой людей коррелировало с результатами. Вероятно, исключение из анализа семей, в которых больше двух детей или есть девочки, значительно влияет на результат, и этот метод не применим к вопросам, которые связаны с размером семьи.