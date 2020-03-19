Март 19th, 2020

Майли Сайрус рассказала, как скандальный номер на премии MTV изменил ее отношение к своему телу: «Мне было так плохо»

Как и большинство звезд по всему миру, 27-летняя Майли Сайрус сейчас находится в самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. В свободное время девушка проводит прямые эфиры в инстаграме, в которых беседует с поклонниками на различные темы.

Так, в одном из них певица вспомнила свое скандальное выступление с Робином Тиком на MTV Video Music Awards в 2013 году. Тогда Майли вышла на сцену в латексном нюдовом белье и во время номера демонстрировала сексуальные движения. После этого выступления многие интернет-пользователи (а также родители подростков, которые во всем подражали любимой певице) осудили Сайрус за ее излишне откровенный наряд. Звезда рассказала, что из-за травли в тот период она начала сомневаться в себе и собственном теле и полностью изменила свой гардероб.

Робин Тик и Майли Сайрус во время выступления на MTV Video Music Awards в 2013 году

После моего выступления на премии MTV Video Music Awards многие начали критиковать мое тело и сравнивать меня с индейкой. Это сильно меня задело. После этого случая я два или три года не носила шорты и перестала выходить в юбках на сцену. Мне было так плохо, что я почти на два года отказалась от бикини! Никогда не думала, что буду чувствовать что-то подобное. Это было очень обидно и в целом повлияло на мой стиль в одежде и в реальной жизни,

— сообщила Майли подписчикам.

Сайрус уточнила, что после такой волны негатива в свою сторону чувствовала себя настолько неуверенно, что и за пределами сцены старалась одеваться в вещи, скрывающие ее тело от посторонних глаз.

Майли Сайрус

К слову, нам показалось, что в своем прямом эфире Майли Сайрус все же немного запуталась с датами, ведь ее выступление в 2013 году лишь ознаменовало начало новой эры в творческой биографии певицы. После MTV Video Music Awards артистка еще много раз удивляла публику своими откровенными концертными костюмами и эпатажным поведением. В затишье же Майли Сайрус ушла только в 2016 году — тогда многие фанаты связывали эти перемены с тем, что она в очередной раз сошлась с Лиамом Хемсвортом.

К слову, судя по всему, сейчас с самооценкой звезды снова все в полном порядке. На своей странице в инстаграме Майли Сайрус регулярно публикует снимки, на которых позирует в бикини, нижнем белье, ультракоротких шортах и юбках и полупрозрачных майках. Не стесняется певица и принимать участие в фотосессиях в стиле ню, кадрами из которых потом активно делится со своими подписчиками.