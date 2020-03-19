Легендарный Playboy планируют закрыть.

Американские СМИ уже давно сообщают,что самый популярный мужской журнал собирается закрыть печатную версию из-за плохой покупаемости. Что ,соответственно ,приводит к убыткам.

Пандемия коронавируса, которая замедлила производство и сорвала сроки поставок, ускорила процесс закрытия. Последний выпуск «Весна 2020″ выйдет в течение недели и станет последним печатным изданием Playboy в США в этом году.

Вместе с тем, подчеркнули в редакции, интернет-версия издания по-прежнему будет выходить. А в 2021-м управляющая компания Playboy Enterprises обещала «свежие и инновационные печатные предложения в различных новых формах».

Первый выпуск журнала «Плейбой» вышел в США в декабре 1953 года. На его обложке была Мэрилин Монро. Тираж первого номера составил 70 тысяч экземпляров.