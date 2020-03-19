Март 19th, 2020 «Кружевной» хлеб от пекаря из Америки стал популярней известных моделей в Инстаграм «Кружевной» хлеб от пекаря из Америки стал популярней известных моделей в Инстаграм — поклонник интересуются как это возможно сделать и выражают свое восхищение.

Караваи, буханки, булочки, батоны, словно покрытые кружевом, выглядят настолько аппетитно, что сразу представляешь себе запах свежеиспечённого хлеба и хруст румяной корочки. Впрочем, для пекаря Ханны хлеб – это не просто еда, а прежде всего произведение искусства.



Кудесницу, которая делает эти завораживающие и, если можно так выразиться, тщательно обработанные шедевры, зовут Ханна и живет она в Северной Каролине (США). Главная страсть «хлебной мастерицы» – это всевозможные украшательства.

Одни ее буханки покрыты скрупулезной резьбой, другие – фруктами или овощами, а на некоторых можно даже увидеть целые картины из даров природы – например, цветы или деревца из лука, базилика, оливок или сладкого перца.

А внутри – и прованские травы, и мед, и много других «хитростей», делающих ее хлеб неповторимым не только по внешнему виду, но и по вкусу. Шеф-повар с интернет-ником Blondie and Rye (светлый и ржаной) каждый день завоевывает в Instagram все новых поклонников, и сейчас их уже около 120 тысяч. Ещё бы, ведь одно дело – всем привычная резьба по дереву или камню, а тут – практически резьба по хлебу.Караваи, буханки, булочки, батоны, словно покрытые кружевом, выглядят настолько аппетитно, что сразу представляешь себе запах свежеиспечённого хлеба и хруст румяной корочки. Впрочем, для пекаря Ханны хлеб – это не просто еда, а прежде всего произведение искусства.Кудесницу, которая делает эти завораживающие и, если можно так выразиться, тщательно обработанные шедевры, зовут Ханна и живет она в Северной Каролине (США). Главная страсть «хлебной мастерицы» – это всевозможные украшательства.Одни ее буханки покрыты скрупулезной резьбой, другие – фруктами или овощами, а на некоторых можно даже увидеть целые картины из даров природы – например, цветы или деревца из лука, базилика, оливок или сладкого перца.А внутри – и прованские травы, и мед, и много других «хитростей», делающих ее хлеб неповторимым не только по внешнему виду, но и по вкусу.

Аудитория Ханны постоянно растет, поскольку каждый раз она удивляет любителей выпечки чем-то новеньким. «Потрясающе!», «Полный восторг!», «Это же произведение искусства!» – восхищаются подписчики женщины-пекаря.



«Я никогда еще так не радовалась и не вдохновлялась хлебом!», – комментирует одна их поклонниц американки. «Это самые красивые буханки, которые я когда-либо видел!» – вторит ей другой подписчик.



Частенько Ханна выкладывает в Instagram не только готовый результат, но и демонстрирует, как ее хлеб выглядел до того, как попал в печь. Иногда она даже приоткрывает завесу профессиональной тайны и рассказывает об используемых ингредиентах и даже об инструментах, с помощью которых она в полном смысле слова вырезает на хлебе узоры. Так что внимательные хозяйки могут взять себе какие-то из ее идей на заметку.



Впрочем, повторить шедевры мастерицы один-в-один им вряд ли удастся, ведь очень часто Ханна использует при приготовлении хлеба растения со своего собственного огорода – например, особый лук и помидоры. А все, что выращено своими руками, как известно, имеет особый вкус.

Аудитория Ханны постоянно растет, поскольку каждый раз она удивляет любителей выпечки чем-то новеньким. «Потрясающе!», «Полный восторг!», «Это же произведение искусства!» – восхищаются подписчики женщины-пекаря.«Я никогда еще так не радовалась и не вдохновлялась хлебом!», – комментирует одна их поклонниц американки. «Это самые красивые буханки, которые я когда-либо видел!» – вторит ей другой подписчик.Частенько Ханна выкладывает в Instagram не только готовый результат, но и демонстрирует, как ее хлеб выглядел до того, как попал в печь. Иногда она даже приоткрывает завесу профессиональной тайны и рассказывает об используемых ингредиентах и даже об инструментах, с помощью которых она в полном смысле слова вырезает на хлебе узоры. Так что внимательные хозяйки могут взять себе какие-то из ее идей на заметку.Впрочем, повторить шедевры мастерицы один-в-один им вряд ли удастся, ведь очень часто Ханна использует при приготовлении хлеба растения со своего собственного огорода – например, особый лук и помидоры. А все, что выращено своими руками, как известно, имеет особый вкус. Украинка купила особняк у Ким Кардашьян, где собирается «вдохновляться»

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