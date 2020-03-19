 
 
Март 19th, 2020

«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки стал популярней известных моделей в Инстаграм

«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки стал популярней известных моделей в Инстаграм — поклонник интересуются как это возможно сделать и выражают свое восхищение.
Шеф-повар с интернет-ником Blondie and Rye (светлый и ржаной) каждый день завоевывает в Instagram все новых поклонников, и сейчас их уже около 120 тысяч. Ещё бы, ведь одно дело – всем привычная резьба по дереву или камню, а тут – практически резьба по хлебу.
Караваи, буханки, булочки, батоны, словно покрытые кружевом, выглядят настолько аппетитно, что сразу представляешь себе запах свежеиспечённого хлеба и хруст румяной корочки. Впрочем, для пекаря Ханны хлеб – это не просто еда, а прежде всего произведение искусства.
«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки «Кружевной» хлеб от пекаря из Америки
Кудесницу, которая делает эти завораживающие и, если можно так выразиться, тщательно обработанные шедевры, зовут Ханна и живет она в Северной Каролине (США). Главная страсть «хлебной мастерицы» – это всевозможные украшательства.
Одни ее буханки покрыты скрупулезной резьбой, другие – фруктами или овощами, а на некоторых можно даже увидеть целые картины из даров природы – например, цветы или деревца из лука, базилика, оливок или сладкого перца.
А внутри – и прованские травы, и мед, и много других «хитростей», делающих ее хлеб неповторимым не только по внешнему виду, но и по вкусу.

«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки
Аудитория Ханны постоянно растет, поскольку каждый раз она удивляет любителей выпечки чем-то новеньким. «Потрясающе!», «Полный восторг!», «Это же произведение искусства!» – восхищаются подписчики женщины-пекаря.
«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки
«Я никогда еще так не радовалась и не вдохновлялась хлебом!», – комментирует одна их поклонниц американки. «Это самые красивые буханки, которые я когда-либо видел!» – вторит ей другой подписчик.
«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки
Частенько Ханна выкладывает в Instagram не только готовый результат, но и демонстрирует, как ее хлеб выглядел до того, как попал в печь. Иногда она даже приоткрывает завесу профессиональной тайны и рассказывает об используемых ингредиентах и даже об инструментах, с помощью которых она в полном смысле слова вырезает на хлебе узоры. Так что внимательные хозяйки могут взять себе какие-то из ее идей на заметку.
«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки
Впрочем, повторить шедевры мастерицы один-в-один им вряд ли удастся, ведь очень часто Ханна использует при приготовлении хлеба растения со своего собственного огорода – например, особый лук и помидоры. А все, что выращено своими руками, как известно, имеет особый вкус.
«Кружевной» хлеб от пекаря из Америки

Category: Новости, США ﻿
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