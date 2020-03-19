Март 19th, 2020

Кремль отрабатывает новое кибероружие, которое cможет ложить целые сегменты глобальной сети

Хакерская группа Digital Revolution опубликовала документы о заказе подразделения ФСБ на разработку программы «Фронтон», позволяющей проводить кибератаки с помощью зараженных устройств «интернета вещей». Подробно об этом рассказывает «Русская служба Би-би-си».

Хакеры выложили технических документов, схем и фрагментов кода, созданных в 2017-2018 годах. Согласно утечке, заказчиком кибероружия выступила войсковая часть № 64829, более известная как Центр информационной безопасности ФСБ. В разработке могли участвовать компании 0day (ООО «0ДТ») и ЗАО «ИнформИнвестГрупп». Упомянутые компании это не комментировали.

Всего, по данным хакеров, существует три версии программы — «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18». Они позволяют заражать любые «умные» устройства (от цифровых помощников до «умных» домов), объединять их в сеть и затем атаковать сервера, отвечающие за устойчивость интернет-сервисов и интернета в целых странах.

Подрядчики ФСБ, согласно представленным документам, предложили, чтобы ботнет на 95% состоял из IP-камер и цифровых видеорекордеров. «Если они передают видео, то имеют достаточно большой канал связи, чтобы эффективно совершать DDoS», — сказано в материалах. Взламывать устройства предлагается с помощью словаря типичных паролей от устройств «интернета вещей».

В документах, обнародованных хакерами, сказано, что атака нескольких сотен тысяч машин может на несколько часов остановить работу соцсетей и файлообменников. «Атака на национальные DNS-сервера может сделать недоступным интернет в течение нескольких часов в небольшой стране», — отмечается в материалах.

Разработка кибероружия, предположительно, началась после того, как в США в октябре 2016 года зараженные устройства «интернета вещей» атаковали около 70 крупных интернет-сервисов. Тогда на несколько часов была ограничена работа Twitter, Netflix, Spotify, Paypal и Amazon. При DDoS-атаке использовали программу Mirai (позволяет создать ботнет из устройств «интернета вещей»), на которую в опубликованных документах ссылаются подрядчики ФСБ.