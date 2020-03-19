Королева Англии отказалась от диеты из-за коронавируса.

Ситуация в мире сейчас тревожная. С каждым днем появляются новости о коронавирусе и его последствиях, которые огорчают всех, в том числе 93-летнюю Елизавету II и ее близких. Чтобы поднять себе настроение, королева отказалась от диеты.
По мнению 58-летнего Даррена Мак-Грэди,королевского повара, Ее Величество и вся ее семья будут питаться «комфортной едой», которая уменьшит стресс. «Королева любит шоколад. Особенно шоколадные пирожные. Сейчас время не для диеты, а для того, чтобы позаботиться о своем состоянии», — поделился кулинар.
Он также не исключает, что Кейт Миддлтон позволит себе гастрономические вольности. Обычно герцогиня Кембриджская предпочитает салаты, но наиболее радостной ее делают карамельные пудинги.
Повар добавил, что дефицит продуктов не коснется монархов. В Виндзорском замке достаточно запасов для того, чтобы Елизавета II вместе с семьей могла жить там несколько месяцев. Кроме того, на территории резиденции есть своя ферма.
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