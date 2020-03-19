Март 19th, 2020

Королева Англии отказалась от диеты из-за коронавируса.

Ситуация в мире сейчас тревожная. С каждым днем появляются новости о коронавирусе и его последствиях, которые огорчают всех, в том числе 93-летнюю Елизавету II и ее близких. Чтобы поднять себе настроение, королева отказалась от диеты.

По мнению 58-летнего Даррена Мак-Грэди,королевского повара, Ее Величество и вся ее семья будут питаться «комфортной едой», которая уменьшит стресс. «Королева любит шоколад. Особенно шоколадные пирожные. Сейчас время не для диеты, а для того, чтобы позаботиться о своем состоянии», — поделился кулинар.